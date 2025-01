LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Am 04.07.2004 wurde in den Dünen bei Wassenaar (Niederlande) die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Vermutet wird, dass sie am Tag des Auffindens gestorben ist. Es kann darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden, dass die unbekannte Tote einem Gewaltdelikt zum Opfer fiel. Anhand kriminaltechnischer Untersuchungen ist nicht auszuschließen, dass die Frau in den Niederlanden oder in Deutschland lebte. Die Herkunft der Kleidung des Opfers sowie die Schlüssel, welche sie bei sich trug, scheinen diese These zu bestätigen. Bei den Herstellern der Schlüssel handelte es sich um deutsche Marken. Bei einem Schlüssel steht fest, dass dieser an eine Verkaufsstelle in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) ausgeliefert worden ist.

Alle bisher durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zur Identifizierung der unbekannten Toten. Der geplante Zeugenaufruf soll daher zur Identifizierung des Opfers führen.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/identifymenl10