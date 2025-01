POL-HRO: Polizei fahndet mit Bild und Video nach mutmaßlichem Tatverdächtigen eines Brandes

Grevesmühlen (ots) -



Am 14. Januar kam es in der Zeit von 05:45 bis 06:00 Uhr in einer Gartenanlage am Questiner Weg in Grevesmühlen zu einem Brand, dessen Ursache auf Brandstiftung zurückgeführt wird. Trotz intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte ein Tatverdächtiger bislang nicht identifiziert werden.



Aufgrund eines richterlichen Beschlusses des Amtsgerichts Schwerin wird nun für die Dauer von vier Wochen mit Bild- und Videomaterial nach der abgebildeten Person gefahndet, die verdächtigt wird, mit dem Brand in Verbindung zu stehen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur abgebildeten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Bilder, Videos sowie eine Personenbeschreibung finden sich unter dem nachfolgenden Link:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=207987&processor=processor.sa.pressemitteilung



