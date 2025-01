LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Am 01.01.2012 soll Walid OMAIRAT gegen 23:16 Uhr zusammen mit einem Mittäter einen 35 Jahre alten Mann erschossen haben, als dieser mit seinem Auto an einer Ampelanlage im niedersächsischen Sarstedt hielt. Die Täter gaben insgesamt 10 Schüsse ab, von denen mehrere den Geschädigten in den Oberkörper trafen. Dieser verblutete noch am Tatort. Hintergrund der Tat war ein Streit um vermeintliche Ehrverletzungen zwischen den Familien OMAIRAT und des Geschädigten.

Während der Mittäter im Laufe des Jahres 2012 festgenommen und rechtskräftig verurteilt wurde, befindet sich OMAIRAT weiterhin auf der Flucht. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort befand sich im Libanon.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung46