LKA-MV: Weiterleitung einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und des LKA Bayern: Prozessbeginn vor dem Landgericht Ingolstadt im Fall des Manchinger Golddiebstahls

Rampe (ots) -



Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern leitet hiermit, aufgrund regionaler Bezüge nach MV, eine gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und des Landeskriminalamts Bayern zum Prozessbeginn vor dem Landgericht Ingolstadt im Fall des Manchinger Golddiebstahls weiter:



Prozessbeginn vor dem Landgericht Ingolstadt im Fall des Manchinger Golddiebstahls



Manching ist der Schlüssel zu einer über zehnjährigen Einbruchsserie



München/Ingolstadt - Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat im August 2024 Anklage im Fall des gestohlenen Goldschatzes aus dem kelten römer museum manching zum Landgericht Ingolstadt erhoben. Am 21.01.2025 beginnt nun der Prozess um einen der spektakulärsten

Diebstähle Bayerns und eine bundesweite Einbruchserie bis hin nach Österreich.

Laut Anklagevorwurf brachen die vier Angeklagten Männer im Alter zwischen 43 und 52 Jahren in der Nacht vom 21.11.2022 auf den 22.11.2022 in das kelten römer museum manching mit Hilfe von schweren Brechwerkzeugen ein und entwendeten den dort

ausgestellten keltischen Goldschatz im Wert von 1.542.144 Euro sowie drei weitere Goldmünzen. Der Goldschatz gilt als der größte keltische Goldfund des 20. Jahrhunderts.

Der kulturelle und wissenschaftliche Schaden ist nicht ersetzbar.

Um unentdeckt zu bleiben, sabotierten die Angeklagten - so der Anklagevorwurf - vorab einen Netzknotenpunkt der Telekom in Manching, sodass zeitweise in über 13.000 Haushalten Internet und Telefonie ausfielen und 14 Mobilfunkstandorte zusammenbrachen.

Die Angeklagten umgingen damit erfolgreich die Alarmanlage des Museums.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) übernahm noch am Tattag die Ermittlungen und richtete die 25-köpfige Sonderkommission (SOKO) "Oppidum" zur Bearbeitung des Falls ein.



Diese rekonstruierte die Tatnacht detailliert wie folgt:



Zerstörung Glasfaserkabel um 00:31 Uhr



Gewaltsames Öffnen der Zugangstüre um 01:26 Uhr



Gewaltsames Öffnen der Innentüre um 01:30 Uhr



Zerstörung des Schutzes des keltischen Goldschatzes um 01:31 Uhr



Aufbrechen der Vitrine um 01:31 Uhr



Verlassen des Museums durch vorher aufgebrochene Türe um 01:35 Uhr



Am Dienstag den 18.07.2023 gelang den Ermittlerinnen und Ermittlern nach akribischer Ermittlungsarbeit schließlich die Festnahme der Angeklagten in Schwerin, im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in Halle (Westfalen). Die Durchsuchung relevanter Objekte führte

u. a. zur Sicherstellung von 18 Goldklumpen (ca. 500 Gramm) und unzähligen Aufbruchswerkzeugen. Ein numismatisches Fachgutachten der archäologischen Staatssammlung in München betätigte, dass es sich bei den Klumpen um einen kleinen Teil des Manchinger Goldes handelt, welches eingeschmolzen wurde. Der Rest ist bislang weiterhin verschollen.

Eine am Manchinger Museum gesicherte DNA-Spur führte zuerst über Spur/Spur-Treffer zu weiteren Einbrüchen, bei welchen sich der gleiche Modus Operandi feststellen ließ. Im Fortgang wertete die Soko hunderte Akten aus dem gesamten Bundesgebiet und Österreich

aus. Vor allem die akribische Kleinstarbeit, DNA-Analytik und umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen führten innerhalb von 20 Monaten Ermittlungen zur Identifizierung der Schweriner Gruppe und dann auch zur Anklage der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, welche ihnen darin 31 weitere Einbruchsdiebstähle vorwirft. Diese reichen bis in

das Jahr 2014 zurück. Festgestellte frühere Taten sind bereits verjährt.



03.03.2014 in Nienhagen (Supermarkt) Niedersachsen (DNA-Treffer)



15.04.2014 in Pressath (Einkaufszentrum) Bayern (DNA-Treffer)



18.04.2014 in Edermünde (Spielcasino) Hessen (DNA-Treffer)



30.11.2014 in Winsen (Supermarkt) Niedersachsen (DNA-Treffer)



27.04.2015 in Bad Aibling (Zulassungsstelle) Bayern (DNA-Treffer)



04.04.2016 in Maßbach (Supermarkt) Bayern



07.09.2017 in Mistelbach (Supermarkt) Österreich



04.10.2017 in Krems (Supermarkt) Österreich (DNA-Treffer)



04.11.2017 in Heilsbronn (Supermarkt) Bayern (DNA-Treffer)



06.11.2017 in Neustadt (Schnellrestaurant) Bayern



04.04.2018 in Minden/Hüllhorst (Supermarkt) Nordrhein-Westfalen



06.04.2018 in Altenbeken (Supermarkt) Nordrhein-Westfalen



09.04.2018 in Bad Arolsen (Tankstelle) Nordrhein-Westfalen



10.04.2018 in Nieheim (Baumarkt) Nordrhein-Westfalen



02.09.2018 in Querfurt (Tankstelle) Sachsen-Anhalt



17.10.2018 in Weida (Zulassungsstelle) Thüringen



16.09.2019 in Heiligengrabe (Supermarkt) Brandenburg



14.10.2019 in Jembke (Supermarkt) Niedersachsen



02.03.2020 in Krummesse (Supermarkt) Schleswig-Holstein



05.10.2020 in Karow (Tankstelle) Mecklenburg-Vorpommern



23.11.2020 in Karstädt (Supermarkt) Brandenburg



30.11.2020 in Friedrichstadt (Supermarkt) Schleswig-Holstein



05.10.2021 in Manching (Telekom-Verteiler) Bayern



01.11.2021 in Gyhum/Bockel (Schnellrestaurant) Niedersachsen



14.03.2022 in Schwarzheide (Tankstelle) Brandenburg (DNA-Treffer)



27.03.2022 in Hausen/Würzburg (Raststätte) Bayern



19.04.2022 in Bispingen (Schnellrestaurant) Niedersachsen



04.10.2022 in Querfurt (Tankstelle) Sachsen-Anhalt



24.10.2022 in Hauneck (Supermarkt) Hessen



25.10.2022 in Ruhla (Supermarkt) Thüringen (DNA-Treffer)



14.11.2022 in Hohenahr (Telekomhaus) Hessen



Die Vorgehensweise dieser Gruppierung war dabei ausweislich der Ermittlungen seit mittlerweile Jahrzehnten gleich und kann wie folgt beschrieben werden:

Vor den eigentlichen Einbrüchen wurden immer Kabel in Verteilerkästen oder sogar in Verteilerhäusern der Telekom gekappt, um die Internet- und Telefonversorgung der gesamten Umgebung stillzulegen. Dadurch leiteten an den Einbruchsobjekten installierte Alarmanlagen einen Alarmfall nicht mehr weiter, so dass man am und im Objekt über Stunden hinweg ungestört agieren konnte.

Zudem wurde vor Ort ein Störsender (sog. Jammer) platziert, um eine eventuell noch vorhandene Funkverbindung der Alarmanlage ebenso zu unterdrücken.

Nachdem man sich dann gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft hatte, wurden oftmals sämtliche Sicherheitselektronik zerstört und letztendlich die dort befindlichen Tresore und Geldautomaten mithilfe von Flex-Elektrowerkzeugen aufgeschnitten, um daraus das Bargeld entwenden zu können.

Der Prozessbeginn ist nun das Ende einer über zehn Jahre andauernden Einbruchsserie.

Viele der Taten wurden von den damaligen Ermittlungsdienststellen bereits zu den Akten gelegt und galten als ungeklärt. Jetzt ist die lange Liste an vergangenen Taten ein wesentlicher Bestandteil der Anklage.



München, 21.01.2025



Rückfragen bitte direkt an die



Pressestelle Bayerisches Landeskriminalamt



Maillingerstraße 15 I 80636 München



Tel.: 089 / 12 12 - 10 80 I Fax: 089 / 18 18 21



E-Mail: blka.presse@polizei.bayern.de



Internet: www.lka-bayern.de



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Niels Borgmann

Telefon: 03866 64 8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell