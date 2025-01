POL-ANK: 74-Jährige bei Unfall auf Usedom schwer verletzt

Insel Usedom (ots) -



Am 21.01.2025, gegen 09:00 Uhr ereignete sich im Glienbergweg in Zinnowitz, zwischen Neue Strandstraße und Möskenweg, ein Verkehrsunfall zwischen einer Frau in einem Krankenfahrstuhl und einem Pkw.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 74-jährige Frau mit ihrem Krankenfahrstuhl den Glienbergweg in Zinnowitz überqueren und fuhr unvermittelt von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten PKW VW, an dessen Steuer eine 38-jährige Fahrerin saß. Diese konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und kollidierte mit dem Krankenfahrstuhl der 74-Jährigen. Die 74-Jährige wurde bei dem Unfall unter anderem schwer am Bein verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Wolgast gebracht.



Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



