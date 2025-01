POL-HRO: Unberechtigtes Befahren des Marienplatzes deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Schwerin (ots) -



Das unberechtigte Befahren des Marienplatzes führte gestern zu einer Verkehrskontrolle, bei der das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis aufgedeckt wurde.



Am Nachmittag gegen 15:00 Uhr überprüfte ein fußläufiges Streifenteam der Polizei in der Schweriner Altstadt einen blauen VW Golf. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-jährige deutsche Fahrer aus Bautzen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Mann seine Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren abgeben. Auch der Beifahrer verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.



Die Polizei ermittelt nun nicht nur gegen den Fahrer, sondern auch gegen die 26-jährige deutsche Fahrzeughalterin. Es besteht der Verdacht, dass sie wusste, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ihm dennoch das Fahren erlaubte.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell