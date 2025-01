POL-HRO: Schuppenbrand in Nustrow bei Tessin

Landkreis Rostock/ Tessin (ots) -



In den heutigen Morgenstunden kam es zu einem Schuppenbrand auf dem Grundstück eines Reihenmittelhauses in der Nustrower Dorfstraße. Anwohner bemerkten gegen 02:40 Uhr, dass ein Geräteschuppen in Brand geraten war. Dabei brannte der etwa 5x2 Meter große Holzschuppen vollständig nieder und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 5.000EUR. Eine Gefahr für das Wohnhaus bestand während der Löscharbeiten nicht. Im Rahmen der Brandbekämpfung waren etwa 30 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Tessin und Thelkow im Einsatz.

Da die Brandursache gegenwärtig noch unklar ist, wird derzeit durch die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.



