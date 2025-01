POL-HST: Fahrradfahrer ist vermeintlich ohne Licht unterwegs und wird von Lkw erfasst

Garz/Samtens (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 21. Januar 2025, ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 30 zwischen Garz und Samtens ein folgenschwerer Unfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger deutscher Radfahrer die Landesstraße 30 aus Richtung Garz kommend in Richtung Samtens. Mutmaßlich fuhr der Radfahrer ohne die erforderliche Beleuchtung. Auf Grund der schlechten Sichtverhältnisse in der Dämmerung übersah der 36-jährige deutsche Lkw-Fahrer den Radfahrer und streifte ihn. Durch den Aufprall wurde der 58-Jährige auf den Seitenstreifen geschleudert.



Der 58-jährige Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.



Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell