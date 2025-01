POL-NB: Besitzer von Rad-Teilen gesucht

Details anzeigen Foto: Fahrrad II Foto: Fahrrad II

In der Kranichstraße hat die Polizei im vergangenen Oktober drei Räder - oder besser gesagt Teile einstiger Räder - sichergestellt. Sie sollen dort bereits mehrere Wochen gelegen haben. Ein tatverdächtiger, 16-jähriger Jugendlicher soll sie am Bahnhof gestohlen haben - zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch im Ganzen. Der Tatzeitraum ist nicht genau bekannt, vermutlich aber im September oder Oktober.



Bisher haben die Maßnahmen der Kripo keine Hinweise auf mögliche Besitzer der Räder gebracht. Daher hofft die Polizei, über eine öffentliche Suche an die Geschädigten zu kommen:



Wer sein Fahrrad auf den Fotos dieser Pressemitteilung erkennt, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



