POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B105 bei Greifswald mit rund 50.000 Euro Sachschaden.

Gestern, am 20.01.2025, gegen 09:45 Uhr, ereignete sich auf der B105 zwischen Greifswald und Stralsund ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. In Höhe der Abfahrt Kirchdorf in Fahrtrichtung Stralsund musste ein 52-jähriger polnischer Fahrer mit seinem Lkw der Marke MAN auf der B105 verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 47-jähriger deutscher Fahrer eines Lkw Mercedes übersah dies und fuhr auf den vor ihm fahrenden Lkw des 52-jährigen Polen auf.



Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro, der LKW Man des 47-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen, der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung auf die Nebenfahrbahn der "alten B96" umgeleitet, es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell