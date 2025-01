POL-HRO: Straßenbahn kollidiert mit Pkw in Dierkow - 18.000 Sachschaden

Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich im Rostocker Stadtteil Dierkow ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.



Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 79-jährige Fahrzeugführerin eines BMW vom Firmengeländes eines Autohauses in Richtung Dierkower Allee. Beim Überqueren des Straßenbahnübergangs übersah sie die von links herannahende Straßenbahn und kollidierte seitlich mit dieser. Die 37-jährige Fahrerin der Straßenbahn konnte die Kollision trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern.



Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



