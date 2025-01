POL-ANK: Polizei sucht Zeugen in Greifswald - Unbekannter zieht Kind vom Laufrad

Greifswald (ots) -



Am 15.01.2025, gegen 16:40 Uhr will ein 9-jähriges Mädchen im Bereich des Jugendclubs Takt, zwischen Joliot-Curie-Straße und Ernsthofer Wende, eine ungewöhnliche Beobachtung gemacht haben. Die 9-Jährige schilderte der Polizei, dass sie kurz nach Verlassen des Jugendclubs beobachtet habe, wie ein Mann ein Kleinkind auf einem Laufrad von hinten umklammerte und vom Laufrad zog. Als die Mutter des Kindes, welche in unmittelbare Nähe war, dies bemerkte und die männliche Person zur Rede stellen wollte, ließ dieser von ihrem Kind ab. Nach Angaben der 9-Jährigen drohte die Mutter dem Mann mit der Polizei, woraufhin dieser sich entfernte und der 9-Jährigen bis zur Ernsthofer Wende folgte. Das Mädchen ging zu einer Freundin und informierte deren Eltern, die die Polizei riefen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten keine männliche Person in der Nähe feststellen, der unbekannte Mann wurde von der 9-Jährigen wie folgt beschrieben:



Er habe einen dunklen Kapuzenpullover und Nike-Schuhe getragen. Außerdem habe er graue Haare und einen schwarzgrauen Bart, sei von normaler Statur und etwa 1,80 Meter groß.



Die Polizei sucht nun Zeugen und insbesondere die Mutter des Kleinkindes auf dem Laufrad. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 5400, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



