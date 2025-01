POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der B96

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.01.2025 ereignete sich auf der B96 gegen 20:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit hohem Sach- und Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 74-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen die B96 in Fahrtrichtung BAB20.

In der Absicht, diese an der Anschlussstelle Andershof zu verlassen, durchfuhr er mit seinem PKW Hyundai eine enge Rechtskurve. Vermutlich aufgrund der herrschenden schlechten Sichtbedingungen und entsprechend zu hoher Geschwindigkeit, kam er in jener Kurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite im Straßengraben zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde hierbei leichtverletzt und durch Rettungskräfte in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Der genutzte Hyundai verblieb nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen ortsansässigen Abschleppdienst geborgen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Neben Beamten des AVPR Grimmen kamen die Berufsfeuerwehr Stralsund mit ca. 15 Einsatzkräften, sowie ein Rettungs- und Notarztwagen zum Einsatz.



