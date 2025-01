POL-HRO: Rauchentwicklung aus einem Fahrzeug in Schwerin

Schwerin (ots) -



Aufmerksame Hinweisgeber meldeten am 20.01.2025 gegen 14:25 Uhr einen

stark qualmenden Mercedestransporter auf dem Parkplatz des

Penny-Marktes in Schwerin Lankow. Die schnell eintreffende Feuerwehr

stellte nach Öffnung des Fahrzeuges im Innenraum der Ladefläche einen

Brandherd fest, der jedoch schnell gelöscht werden konnte. Nachdem

der Brand gelöscht war, wurden bei der Inaugenscheinnahme des

Innenraumes 7 Propangasflaschen zu je 3 kg festgestellt. Aufgrund

dessen wurde der umliegende Bereich durch die Feuerwehr kurzzeitig

geräumt bzw. abgesperrt bis eine weitere Gefährdung ausgeschlossen

werden konnte.



Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen zur

Brandursache. Es wird aktuell wegen des Verdachtes der Brandstiftung

ermittelt.



Es kam durch die Rauchentwicklung zu keinen Verletzten im Umfeld des

Fahrzeuges. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.



Björn Nebel

PFvD

Einsatzleitstelle Rostock



