POL-HRO: Starke Rauchentwicklung im Markant-Markt in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 20.01.2025 kam es um 16:35 Uhr im Markant-Markt in Grevesmühlen zu

einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Auslöser für die starke

Rauchentwicklung im Markt war ein kleiner Brandherd auf der

Kundentoilette des Marktes. Der Brand konnte durch das sofortige und

beherzte Eingreifen von Personen vor Ort schnell gelöscht und eine

Ausweitung des Brandes somit verhindert werden. Weitere Personen

befanden sich zum Zeitpunkt der starken Rauchentwicklung nicht auf

dem WC des Marktes. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des

Verdachtes der Brandstiftung.



Ein 38 jähriger und ein 49 jähriger Mann wurden mit Verdacht auf

Rauchgasintoxikation ins nahegelegene Krankenhaus gebracht.



Insgesamt kamen 24 Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Der

Markant-Markt musste für den Rest des Tages geschlossen bleiben. Der

entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 200 Euro geschätzt.



Björn Nebel

PFvD

Einsatzleitstelle Rostock



