POL-NB: Balkonbrand im Vogelviertel - Ursachenermittlung dauert an

Nach einem Balkonbrand in der Willi-Bredel-Straße im Vogelviertel dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiter an.



In der ersten Etage des Mehrfamilienhauses war am Sonnabendnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war zügig vor Ort, um das Feuer zu löschen. Durch Brand und Löschmaßnahmen wurde der Balkon sowie ein Teil der Wohnung so stark beschädigt, dass die Wohnung als unbewohnbar gilt. Der Schaden wird durch die Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Bei Brandausbruch war niemand in der Wohnung.



Die Polizei hat nach einer ersten Begehung mit einem Brandursachenermittler noch keine konkreten Anhaltspunkte, wieso oder durch wen das Feuer ausgebrochen ist. Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer Brandstiftung wurden durch die Kripo aufgenommen.



