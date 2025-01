POL-HRO: Falsche Polizeibeamte bestehlen Seniorin - Polizei warnt vor Betrügern

Schwerin (ots) -



Zwei unbekannte Männer gaben sich am Freitagmittag in Schwerin als Polizeibeamte aus und stahlen Bargeld aus der Wohnung einer Seniorin. Die Täter sollen einen gefälschten Dienstausweis genutzt haben, um das Vertrauen der Geschädigten zu gewinnen, und verschafften sich so Zugang zu ihrer Wohnung.



Die Tat ereignete sich am Freitag, den 17.01.2025, im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf. Die Täter behaupteten, es habe einen Einbruch in ihrer Wohnung gegeben. Unter diesem Vorwand begleiteten sie die Geschädigte in ihre Räumlichkeiten und befragten sie mehrfach nach Wertgegenständen und Bargeld. Die Frau zeigte den Tätern daraufhin ihre Wertverstecke.



Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, stellte die Geschädigte fest, dass unter anderem Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet worden war.



Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich Neu Zippendorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 zu melden.



Um sich vor Betrugsmaschen wie dieser zu schützen, gibt die Polizei folgende Hinweise:



Geben Sie keine Auskünfte zu Wertsachen: Polizeibeamte fragen niemals nach Bargeld, Schmuck oder Verstecken von Wertgegenständen.



Sprechen Sie mit Angehörigen oder Nachbarn: Informieren Sie andere über solche Betrugsmaschen, um gemeinsam wachsam zu bleiben.



Melden Sie verdächtige Vorfälle: Wenden Sie sich bei Verdachtsmomenten sofort an die Polizei.



