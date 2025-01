POL-NB: Einbrüche in Häuser - vermutlich reisende Täter

Wesenberg/Dambeck/Röbel (ots) -



Am Wochenende hat es in vier Häuser rund um die südliche Müritz Einbrüche gegeben. Zwei davon wurden aus Wesenberg, einer aus Dambeck und einer aus Rechlin gemeldet. Die Polizei geht davon, dass es sich um reisende Täter handelt, die die Orte und potenzielle Häuser zuvor ausspähen und dann bei günstiger Gelegenheit einbrechen. Da nicht ausgeschlossen ist, dass die Täter sich weitere Häuser in der Müritzregion vornehmen, bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit und insbesondere darum, Häuser auch bei kurzer Abwesenheit ausreichend zu sichern.



Zu den aktuellen Fällen vom Wochenende:



In Wesenberg wurde der Polizei Sonnabend am frühen Abend der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Tiergartenstraße gemeldet. Der Zeuge habe zwei Männer beobachtet, die aus dem Haus kamen und in Richtung Bahnhof liefen. Die Polizei überprüfte den Bereich und Personen am Bahnhof sowie im Zug. Jedoch war kein Treffer dabei.



Ebenfalls in Wesenberg gab es im Bereich "Siedlung" einen weiteren Einbruch in ein Haus. Der wurde am Sonntag entdeckt und angezeigt. Es ist aber anzunehmen, dass der Einbruch auch am Sonnabend erfolgte.



In Rechlin brachen der oder die bisher unbekannten Täter am Sonnabend im Zeitraum von 18:00 bis 22:00 Uhr in ein Haus in der Mittelstraße ein.



In Dambeck gab es einen Einbruch in ein Haus in der Kurzen Straße



An den Tatorten kam der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung zum Einsatz.



Der Gesamtwert des gestohlenen Bargelds und der Wertgegenstände beträgt etwa 15.000 Euro.



Am Wochenende meldeten sich zwei Personen bei der Polizei, die im Bereich Wesenberg und in Gotthun Fahrzeuge und Personen beobachtet haben, die sich auffällig verhielten. In Gotthun sollen am Sonntagnachmittag ein Mann in Jogginghose und weißen Turnschuhen sowie eine Frau mit Kopftuch unterwegs gewesen sein. Sie sollen um die Grundstücke geschlichen und dann in einem weißen VW Passat mit HBS-Kennzeichen weggefahren sein.

Der andere Zeuge aus Wesenberg hatte Sonnabendabend von einem VW Golf berichtet, der im Bereich der Einbrüche auffällig hin- und herfuhr.



Für die Ermittlungen der Kripo sind solche Beobachtungen wichtige Anhaltspunkte auf mögliche Täter. Wer Personen in Ortschaften sieht, die Häuser auszuspähen scheinen, ruft bitte umgehende die Polizei über den Notruf 110.



Zeugen, die zu den Einbrüchen weitere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 5582 2224.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell