POL-NB: LKW fährt über Rot - Unfall an Kreuzung

Penzlin (ots) -



An der Ampel-Kreuzung auf der B192 in Penzlin hat es heute gegen 11:15 Uhr zwischen einem LKW und einem Transporter gekracht. Der LKW war in Richtung Waren unterwegs und soll trotz roter Ampel noch gefahren sein. In dem Moment wollte ein Transporterfahrer aus Richtung Lapitz auf die Kreuzung. Er stieß in den LKW. Das Auto war Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der 37-jährige Fahrer musste mit Verletzungen ins Klinikum. Der 53-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.



Da die Bergung des LKW andauert, gibt es weiterhin Einschränkungen im Kreuzungsbereich.



Der LKW-Fahrer ist Pole, der Transporterfahrer ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell