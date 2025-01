POL-HRO: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) -



Am Freitagvormittag ereignete sich auf dem Marienplatz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen im Alter von 26 und 31 Jahren. Der genaue Hintergrund des Streits ist derzeit noch unklar.



Beide Männer erlitten Verletzungen: Der 31-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen gegenseitiger Körperverletzung eingeleitet. Einer der Beteiligten ist syrischer Staatsangehöriger, der andere besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell