POL-HRO: 35-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss beschäftigt Rostocker Polizei mehrfach

Rostock (ots) -



Ein 35-jähriger Rostocker beschäftigte die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich mehrfach. Innerhalb weniger Stunden fiel der Mann durch diverse Straftaten auf, darunter Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl und Sachbeschädigung.



Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr kontrollierten Beamte in der Hamburger Straße einen E-Scooter-Fahrer, der durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Zudem räumte der Deutsche ein, vor Fahrtantritt verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der 35-Jährige wurde daraufhin einer Blutprobenentnahme unterzogen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Nur eine knappe Stunde später, gegen 02:15 Uhr, geriet der Mann abermals ins Visier der Polizei, als er in der Parkstraße erneut mit einem E-Scooter unterwegs war und vorbeifahrende Beamte mit provokanten Gesten auf sich aufmerksam machte. Der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehende Mann wurde daraufhin erneut einer Blutprobenentnahme unterzogen. Zudem gestand der 35-Jährige, den genutzten E-Scooter zuvor entwendet zu haben. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weiteres Diebesgut, das einem zuvor angezeigten Kellereinbruch zugeordnet werden konnte.



Gegen 03:00 Uhr wurden die Beamten ein drittes Mal auf den Mann aufmerksam. Ein Busfahrer hatte die Polizei darüber informiert, dass der Rostocker die Scheibe eines Haltestellen-Unterstandes eingeschlagen habe. Der 35-Jährige konnte kurz darauf in einem Bus gestellt werden. Auch in diesem Fall leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.



Gegen den Rostocker wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, besonders schweren Diebstahls, Beleidigung und Sachbeschädigung, gefertigt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell