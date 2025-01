POL-HRO: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht nach Zeugen

Warin (ots) -



Nachdem unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Samstags (18.01.) einen Zigarettenautomaten in Warin gesprengt haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Kurz nach 4 Uhr bemerkte ein Hinweisgeber nach einem lauten Knall den beschädigten Zigarettenautomaten in der Wismarschen Straße und informierte daraufhin die Polizei.



Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Automat gesprengt und offenbar ein Teil des Inhaltes entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2000 Euro, die Höhe des Stehlschadens ist derzeit noch unbekannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



