POL-HRO: Buttersäure sorgt für stechenden Geruch in Güstrower Mehrfamilienhaus

Am Freitagabend kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Hageböcker Straße in Güstrow. Gegen 20:00 Uhr meldeten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus der besagten Straße im Polizeihauptrevier Güstrow und meldeten einen beißenden und stechenden Geruch im Hausflur bzw. Treppenhaus. Zeitgleich kam die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr aus Güstrow zum Einsatz und wurde durch ein Erkundungsfahrzeug des "Gefahrgutzuges Süd des Landkreises Rostock" von der Freiwilligen Feuerwehr Kritzkow unterstützt und bestätigten den Verdacht, dass der Geruch durch den Einsatz von Buttersäure stammt. Vor Ort wurden weiterhin Rückstände einer flüssigen Substanz festgestellt, die durch die eingesetzten Kameraden fachgerecht beseitigt wurden. Hinweise zum möglichen Täter oder Motiv liegen den Kriminalkommissariat in Güstrow derzeit nicht vor. Dieses führt nun die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr desselben Tages eingegrenzt werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



