POL-HRO: Unbekannte brechen Garage auf und stehlen Motorrad

Nachdem am vergangenen Samstag, 18. Januar, der Diebstahl eines Motorrades gemeldet wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar hatten Unbekannte in der Zeit von Anfang Dezember bis zum vergangenen Samstag die Garage in der Beethovenstraße gewaltsam geöffnet und das darin abgestellte Motorrad der Marke Yamaha (Modell Xv1600A, Farbe schwarz) entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 14.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib des Motorrades geben können, sich an die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



