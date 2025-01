POL-NB: Nächtliche Schlägerei führt zu großem Polizeiaufgebot am Nachmittag

Neubrandenburg (ots) -



Sonntagfrüh gegen 03:30 Uhr haben Gäste einer Bar in der Stargarder Straße draußen eine zufällig vorbeifahrend Polizeistreife zu Hilfe geholt. Die Beamten trafen auf bereits mehrere verletzte Frauen und Männer in der Bar. Ein Rettungswagen wurde angefordert. Die Situation war sehr aufgeheizt und drohte erneut, zu eskalieren. In dem Moment trafen weitere Kräfte zur Unterstützung ein. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden, um die Lage zu beruhigen und die Personen auseinanderzubringen. Durch das Pfefferspray erlitten drei Gäste und ein Polizeibeamter leichte Reizungen, die jedoch nicht weiter behandelt werden mussten.



Nach derzeitiger polizeilicher Erkenntnis sollen sich zunächst mehrere Frau gestritten haben. Eine von ihnen - eine 17-jährige Ukrainerin - hat mutmaßlich auf zwei andere Frauen - eine 19-jährige Deutsche und eine 24-jährige Syrerin - eingeschlagen. Dadurch sei auch eine Schlägerei zwischen mehreren Männern entstanden, die afghanischer bzw. tschetschenischer Herkunft sind. Dabei wurde ein 29-jähriger Afghane verletzt und kam ins Klinikum.



Im Laufe des Sonntagnachmittags erhielt die Polizei einen ernstzunehmenden Hinweis darauf, dass sich bei einer weiteren Bar im Juri-Gagarin-Ring eine Auseinandersetzung androht, die im Zusammenhang mit der Schlägerei in den Morgenstunden in der Stargarder Straße stehen soll.



Um eine weitere Straftat zu verhindern, waren bis in die Abendstunden mehrere Streifenwagen aus verschiedenen Dienststellen in dem Bereich im Einsatz. Es wurden mehrere Personalien von tschetschenischen Männern festgestellt, die sich in dem Umfeld befanden.



Wegen beider Sachverhalte wird einerseits wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei Personen ermittelt und andererseits wegen Bedrohung gegen Unbekannt.



Die Ermittlungen dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell