POL-HRO: Mülltonnen in Kröpelin angezündet - vermeintlicher Tatverdächtiger durch Freiwillige Feuerwehr an Polizei übergeben

Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt, nachdem in Kröpelin am Abend des 18.01.2025 mehrere Mülltonnen durch einen zunächst unbekannten Täter angezündet worden waren.



Gegen 23:35 Uhr erhielt die Polizei aufgrund einer Mitteilung der Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock Kenntnis von dem Sachverhalt in der Kröpeliner Bahnhofstraße. Noch während der Brandbekämpfung wären die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kröpelin auf eine männliche Person im Nahbereich des Tatortes aufmerksam geworden, die den Einsatzkräften aus zurückliegenden Sachverhalten bekannt war. Aus diesem Grund hielten die Kameraden den 29-jährigen Deutschen vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Rahmen erster Ermittlungshandlungen wurde der Mann sowie auch dessen Rucksack durchsucht. Hier konnten die Beamten mehrere Feuerzeuge und alkoholische Getränke feststellen. Ob der in Kröpelin wohnhafte Mann tatsächlich für die Brandstiftungen verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestes 600 Euro.



