POL-HRO: Einbrecher fliehen nach körperlicher Auseinandersetzung mit Zeugen

Landkreis Rostock/ Bad Doberan (ots) -



Am Freitagabend soll es kurz vor Mitternacht zu einem Einbruchsgeschehen auf dem Gelände eines Holzhandels im Althöfer Weg in Bad Doberan gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich offenbar zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Verwaltungsgebäude und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten. Über die ausgelösten Überwachungskameras erhielten die Betreiber einer dort ansässigen Firma Kenntnis über den Einbruch und eilten zum Firmengelände. Vor Ort konnten die Männer (47,49, dt.) die beiden männlichen Tatverdächtigen auf dem Gelände feststellen und versuchten diese bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Während der 47-Jährige einen der Tatverdächtigen am Boden festhielt, da dieser zuvor mit einem Besen auf den Zeugen losging, versuchte der zweite Tatverdächtige den Festgehaltenen zu befreien. Dabei trat er mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht des 47-Jährigen.

Anschließend konnten beide Einbrecher mit einem Auto vom Tatort fliehen. Da die Täter sehr wahrscheinlich durch das Erscheinen der Zeugen gestört wurden, kam es scheinbar zu keinem Stehlschaden.



Laut Zeugenaussagen werden die Täter wie folgt beschrieben:

Beide Täter waren etwa 1,75 cm groß, hatten kurze dunkle Haare und sprachen Deutsch mit osteuropäischen Akzent. Einer der Männer wurde auf 30 bis 35 Jahre geschätzt und trug eine helle Hose. Der zweite Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug einen "5-Tage-Bart".



Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam in der Nacht für die Sicherung umfangreicher Spuren und Tatortarbeit zum Einsatz. Die beiden Zeugen wurden durch die körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt und wurden vor Ort medizinischen versorgt. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen und zu den Körperverletzungsdelikten.



