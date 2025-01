POL-HST: Gruppe skandiert verfassungsfeindliche Parolen und verängstigt Passanten

Stralsund (ots) -



Am Samstag, dem 18. Januar 2025 wurde die Polizei in Stralsund gegen 19:40 Uhr in den Küterdamm zu den "Weißen Brücken" gerufen.



Zeugenaussagen zufolge skandierte eine Gruppe offenbar den Ausruf "Sieg Heil" und verängstigte damit Passanten. Der Gruppe gehörten 20 männliche und weibliche Personen (Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) zwischen 13 und 21 Jahren an. Sie waren alle deutsche Staatsbürger.



Nach Eintreffen der Polizei wurden Strafanzeigen gegen alle festgestellten Personen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen. Im Einsatz waren drei Funkstreifenwagen der Polizei.



