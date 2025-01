POL-NB: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzten Fußgänger in Greifswald (LK V-G)

PHR Greifswald (ots) -



Am 19.01.2025 gegen 17:50 Uhr ereignete sich in der Anklamer Straße, auf Höhe des Autohauses Greif, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem weißen Pkw Fiat. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 79-jährige deutsche Fußgänger die Fahrbahn und übersah dabei den 53-jährigen deutschen Fahrzeugführer des PKW Fiat. Der Fußgänger wurde in Folge des Zusammenstoßes mit massiven Kopf- und Beckenverletzungen lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde ein Sachverständiger der DEKRA zur Unterstützung der Verkehrsunfallaufnahme zum Einsatz gebracht. Für ca. 2 Stunden kam es zur Vollsperrung im Bereich der Unfallstelle.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die den Unfallhergang wahrgenommen haben, sind der zuständigen Polizeidienststelle bislang nicht bekannt und werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834/5400 zu melden.



