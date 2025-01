POL-HRO: Einbruch im Netto-Markt in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein aufmerksamer Bürger am

Morgen des 19.01.2025, gegen 06:30 Uhr, als er auf dem Radweg vor dem

Netto-Markt in Ludwigslust einen Hubwagen mit einem darauf

befindlichen Tresor feststellte.



Die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort konnten kurze Zeit später

feststellen, dass sich unbekannte Täter in der Nacht gewaltsam

Zutritt zum Netto-Markt verschafft hatten. In den Büroräumen des

Marktes versuchten diese mutmaßlich zunächst einen Tresor zu öffnen.

Da das nicht gelang, entschieden sich die Unbekannten offenbar dazu,

das Wertgelass mit einem Hubwagen abzutransportieren. Dabei wurde die

Hintertür im Bereich der Ladezone massiv beschädigt. Aufgrund der

vorangeschrittenen Uhrzeit und des allmählich einsetzenden Verkehrs

konnte das Vorhaben scheinbar nicht zum Abschluss gebracht werden, so

dass die Täter ohne Beute flüchteten.



Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein oder mehrere

Täter noch fußläufig im angrenzenden Bereich aufhielten, kam ein

Fährtenhund zum Einsatz, der eine Spur aufnahm, die jedoch in einem

nahegelegenen Wohngebiet endete.



Aufgrund diverser Beschädigungen im Innen- und Außenbereich des

Marktes entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa

100.000 Euro. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Der

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin kam

ebenfalls zum Einsatz und übernahm die Spurensicherung am Tatort

sowie weitere Ermittlungen.





Bretz

Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Ludwigslust



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell