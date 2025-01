POL-HRO: Mehrere Wahlplakate in Wismar mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert

Wismar (ots) -



In der Nacht vom 18.01.2025 zum 19.01.2025 erhielt die Polizei gegen

01:30 Uhr Kenntnis davon, dass mehrere unbekannte Personen diverse

Wahlplakate im Stadtteil Dargetzow mit verfassungsfeindlichen

Symbolen beschmiert und sich daraufhin in Richtung einer angrenzenden

Bushaltestelle entfernt haben sollen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb

erfolglos.



Insgesamt konnten sieben beschädigte Wahlplakate der Parteien "CDU",

"Die Linke", "FDP" und "Volt" festgestellt werden, die unter anderem

mit schwarzer Farbe und in Form von Hakenkreuzen und SS-Runen

verunstaltet wurden.



Zudem wurde im unmittelbaren Nahbereich ein Verkehrszeichen entdeckt,

dass ebenfalls durch schwarze Farbe beschädigt wurde. Auch hier

wurden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgebracht.



Die Kriminalpolizei ermittelt.





Maximilian Rausch, Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Wismar



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell