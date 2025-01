POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Rad- und Pkw-Fahrer

Stralsund / Klausdorf (ots) -



In den Mittagsstunden des 19. Januar 2025 kam es auf der Kreisstraße

10 in Klausdorf bei Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit drei

verletzten Personen.



Ein 61-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der K10 in Klausdorf bei

Stralsund aus Richtung L213 kommend in Richtung Barhöft. Beim

Abbiegen von der Straße übersah er einen entgegenkommenden 64-jährige

Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dabei stürzte der Radfahrer

auf die Motorhaube des PKW und verletzte sich schwer.



Der PKW Fahrer wurde durch Scherben der eingedrückten Frontscheibe

seines PKW verletzt und seine 19-jährige Beifahrerin erlitt einen

Schock.



Die drei verletzten Personen wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus

gebracht.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.



Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.



Zur Feststellung der genauen Unfallursache hat die Kriminalpolizei

die Ermittlungen aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell