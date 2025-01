POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 109

Greifswald (ots) -



Am 19.01.2025 gegen 11:50 Uhr kam es auf der B109 zwischen Greifswald

und Diedrichshagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die

22-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw Audi fuhr in Richtung

Diedrichshagen und beabsichtigte nach links, in eine Seitenstraße

abzubiegen.

Die hinter ihr fahrende 25- jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Seat

bemerkte dies zu spät. Sie leitete eine Gefahrenbremsung ein, bei der

sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Infolgedessen kollidierte

sie mit der Schutzplanke und im Anschluss mit dem Pkw Audi. Dabei

wurde sie selbst schwerverletzt. Ihr 4-jähriges Kind blieb

glücklicherweise unverletzt.

Die beiden Insassen des abbiegenden Fahrzeugs wurden durch den

Zusammenstoß ebenfalls leichtverletzt.

Alle verletzten Personen wurden in das Uniklinikum nach Greifswald

verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 30.000 Euro. Die Fahrbahn war

zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll

gesperrt.



Stephan Grabbert

Polizeihauptkommissar

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



