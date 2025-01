POL-HRO: Fahndungserfolg der Kriminalpolizei: vermisstes 11-jähriges Mädchen aus Sanitz wohlbehalten gefunden

Landkreis Rostock/Sanitz (ots) -



Das seit dem 17.01.2025 als vermisst gemeldete Mädchen aus dem Bereich Sanitz konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei wohlbehalten in der Häuslichkeit des erweiterten Bekanntenkreises aufgefunden werden. Die genauen Hintergründe werden gegenwärtig im Rahmen weiterer Ermittlungen erhellt.



Hiermit ergeht die Löschung der Öffentlichkeitsfahndung und die Bitte an die Medien, die personenbezogenen Daten sowie insbesondere das Lichtbild aus ihrer Berichterstattung zu löschen.



Die Polizei bedankt sich zudem für die überregionale Beteiligung der Bevölkerung an den Suchmaßnahmen sowie für die Mitteilung zahlreicher Hinweise.



