POL-HRO: Brand einer umfunktionierten Scheune

Teterow (ots) -



In der Nacht zum 19.01.2025 kam es gegen 00:40 Uhr zum Brand in einer

umfunktionierten Scheune in Pampow bei Teterow.

Die Scheune, sei in den letzten Jahren als Partyraum und Gästehaus

genutzt worden und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte zügig mit den Löscharbeiten beginnen,

das Feuer unter Kontrolle bringen und kontrolliert löschen. Das

angrenzende Einfamilienhaus ist nicht in Mitleidenschaft gezogen und

Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt etwa 75.000 Euro. Die Brandursache ist unklar

und Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen

fahrlässiger Brandstiftung. Bis zur Begehung des Brandortes und

möglichen Einsatzes eines Brandursachenermittlers wird der Brandort

beschlagnahmt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell