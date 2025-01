POL-HRO: Unbekannte schieben angezündete Mülltonne in einen Schuppen, der dadurch vollständig abbrennt

Güstrow (ots) -



In den Morgenstunden des 19.01.2025 (03:26 Uhr) bemerkten Anwohner

der Querstraße in Güstrow den Brand eines Schuppens. Polizeibeamte

und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Barlachstadt Güstrow

kamen zum Einsatz. Nach ersten Einschätzungen der Beamten vor Ort

haben unbekannte Tatverdächtige eine gelbe Tonne entzündet und diese

im weiteren Verlauf in einen verlassenen, teils verfallenen Schuppen

geschoben, in welchem sich Sperrmüllreste befanden. Der Schuppen

brannte vollständig ab. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr

ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen oder anliegende

Gebäude aus. Es entstand geringer Sachschaden. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.



Christine Teschen

Polizeihauptkommissarin

Polizeihauptrevier Güstrow



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell