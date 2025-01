POL-HRO: Wichtige Ergänzungen im Kontext der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Mädchen aus Sanitz

Landkreis Rostock/Sanitz (ots) -



Ergänzend zur Ausgangsmitteilung vom 17.01.2025 (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5950996 ) kann die bislang vorliegende Personenbeschreibung der Vermissten weiter konkretisiert werden. So soll das Mädchen so genannte "over ear"-Kopfhörer in der Farbe Türkis sowie eine dunkelblaue Bauchtasche des Rostocker Kreuzfahrtunternehmens AIDA Cruises tragen. Der vorliegenden Meldung wird ein Beispielbild der Bauchtasche beigefügt.

Wie ebenso aus den Befragungen hervorging soll die 11-Jährige im Bereich der rechten Hand diverse, mit einem Stift aufgebrachte Kritzeleien aufweisen.



Die noch andauernden, operativen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden des Mädchens geführt.



