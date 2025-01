POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person nach Kollision mit zwei Straßenbäumen

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 18.01.2025 gegen 15:37 Uhr kam es auf der L 26 zwischen Hohendorf und Hohensee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 67-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Hyundai kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt (nicht lebensbedrohlich) und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, Versorgung des verunfallten Fahrers und Bergung des Pkw, war die L 26 zeitweilig vollgesperrt. Nach zwei Stunden konnte die folgende einseitige Sperrung schließlich wieder aufgehoben werden.



