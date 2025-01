POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 18.01.2025 gegen 12.50 Uhr kam es auf der B110 zwischen dem Abzweig Garz und der polnischen Grenze, in Fahrtrichtung Polen zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug.



Der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Golf geriet auf gerader Strecke, aus bisher ungeklärter Ursache, mit seinem rechten Vorderrad auf den unbefestigten Seitenstreifen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kollidierte daraufhin zunächst mit einer Schutzplanke und im Anschluss mit einem sich dahinter befindlichen Straßenbaum. An der Schutzplanke und dem Straßenbaum entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000 Euro



Neben dem Fahrer wurden auch der 19-jährige deutsche Beifahrer und der 18-jährige deutsche Mitfahrer leicht verletzt. Sie konnten vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte behandelt und wieder entlassen werden.



Der Verkehr wurde kurzfristig um die eingesetzten Rettungsfahrzeuge herumgeleitet, die Straße wurde jedoch nicht gesperrt. Die Bergung des verunfallten PKWs erfolgte in der Zuständigkeit des Fahrzeugführers.



