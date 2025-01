LWSPA M-V: Motoryacht brennt im Stadthafen Rostock

Rostock (ots) -



Am 17.01.2025 um 23:54 Uhr wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock über das Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt Rostock eine brennende Motoryacht im Stadthafen gemeldet. An einer Steganlage eines Hotels brannte eine ca. 12 Meter Motoryacht in voller Ausdehnung. Der Brand konnte nach ca. 1,5 Stunden gelöscht werden. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht an Bord. Ein Austritt von Betriebsstoffen konnte während und nach den Löscharbeiten nicht festgestellt werden. Die Yacht blieb schwimmfähig.

Die Yacht wies keine äußeren Kennzeichnungen auf. Ermittlungen zum Eigentümer dauern an. An der Yacht entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Der Tatort wurde für die Brandursachenermittlung an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rostock übergeben.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Holger Kroner

Polizeihauptkommissar

Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Telefon: 0381/127040

Fax: 0381/12704226

E-Mail: wspi-rostock@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell