POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Einfluss von Betäubungsmittel

Altentreptow (ots) -



Am 17.01.2025 gegen 22:05 Uhr kam es auf der L 27 zwischen den Ortschaften Groß Teetzleben und Altentreptow zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der 54-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Benz Sprinter fuhr aus Richtung Groß Teetzleben kommend in Richtung Altentreptow, in einer Linkskurve kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte nacheinander seitlich mit zwei Straßenbäumen. Durch diesen Zusammenprall schleuderte das Fahrzeug nach links über die Fahrbahn, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Die Polizeibeamten des AVPR Altentreptow führten beim Fahrer einen Drogenvortest durch, welcher Anzeichen auf eine Beeinflussung durch THC und Amphetamine aufzeigte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein in der Folge beschlagnahmt.



