POL-NB: Brand auf einem Landwirtschaftsbetrieb

Am 16.01.2025 wurde über den Notruf der Polizei gegen 19:00 Uhr ein Brand eines Misthaufens auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Grapzow gemeldet.



Nachdem zuvor gegen 17:30 Uhr der Notruf bei der Rettungsleitstelle einging und die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus Grapzow, Werder und Kölln zur Brandbekämpfung im Einsatz waren, wurde die Polizei informiert.



Aufgrund der Gesamtsituation hat die Polizei eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.



