POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Tischlerei

Am frühen Morgen des 16.01.2025 wurde der Polizei in Röbel ein Einbruch in eine Tischlerei im Glienholzweg im Röbeler Gewerbegebiet gemeldet.



Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma indem sie ein Fenster und ein davor befindendes Metallgitter beschädigten. Im weiteren Verlauf konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass diverse Werkzeuge durch die Täter entwendet wurden. Hierzu griffen die Unbekannten auch zwei Transporter an, aus denen sie ebenfalls Werkzeuge entwendeten.



Der Tatzeitraum kann vom 15.01.2025, 20:00 Uhr bis zum 16.01.2025, 06:30 Uhr eingegrenzt werden. Durch die bisherige Beweislage wird eine konkrete Tatzeit am 16.01.2025 gegen 03:00 Uhr nachts vermutet.



Aufgrund einer hohen Spurenlage am Einsatzort kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zur Spurensicherung in den Einsatz.



Insgesamt entstand ein Sachschaden an den Transportern und am Fenster in Höhe von circa 2.000 Euro, während sich der Stehlschaden auf geschätzte 13.000 Euro beläuft.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen zum Tatgeschehen im Gewerbegebiet von Röbel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Röbel unter der 039931-8480 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



