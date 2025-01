POL-NB: Schwelbrand in einem Einfamilienhauses

Malchin (ots) -



Am 17.01.2025 gegen 13:00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle MSE

die Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg über einen Brand

eines Einfamilienhauses in 17153 Sülten.

Am Vormittag fanden Sanierungsarbeiten im Badezimmer des

Fachwerkhauses statt. Die 57-jährige deutsche Geschädigte verließ zur

frühen Mittagszeit die Häuslichkeit. Als sie nach einigen Stunden

zurückkehrte, stellte sie eine starke Rauchentwicklung fest. Sie

durchsuchte die Räumlichkeiten anschließend nach einem Brandherd und

stellte diesen im Badezimmer fest. Sie löschte den Brand zunächst

eigenständig mit einem Wassereimer und alarmierte anschließend die

Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Sülten kam daraufhin mit neun

Kameraden zum Einsatz und löschte den Schwelbrand in einer Trennwand

zwischen Badezimmer und Schlafzimmer vollständig.

Die Brandursache setzten vermutlich die Sanierungsarbeiten, bei denen

ein Bodenbelag verschweißt wurde.



In Folge des Brandes wurden keine Personen verletzt. Es entstand

jedoch ein Sachschaden an der Bausubstanz in einer Höhe von ca. 1.000

Euro.

Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf Grund der fahrlässigen

Brandstiftung auf.





