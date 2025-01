POL-NB: Leblose Frau auf Campingplatz gefunden - Ermittlungen laufen

Stuer (ots) -



Auf einem Campingplatz in Stuer ist heute Vormittag eine leblose Frau gefunden worden. Die 64-Jährige lag auf einem Weg vor einem Häuschen, in dem sie sich nach polizeilicher Erkenntnis zuvor aufgehalten haben soll. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die näheren Umstände zur möglichen Todesursache zu klären. Eine Gerichtsmedizinerin ist vor Ort ebenfalls im Einsatz.



Die Ermittlungen zur möglichen Todesursache befinden sich noch am Anfang.



