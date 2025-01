POL-NB: Mehrere Vorfälle unter Schülern - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Gestern Mittag sind mehrere Streifenwagen im Bereich der Willi-Bredel-Straße im Einsatz gewesen. Gegen 13:10 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Es soll ein Mädchen auf dem Boden liegen und verprügelt werden.



Das eine Team der Polizei kümmerte sich am Tatort um das 16-jährige Opfer. Die tatverdächtigen Mädchen flohen kurz vor Eintreffen der Polizei in Richtung Reitbahnviertel. Eine weitere Streifenwagenbesatzung suchte im Umfeld nach den anderen, geflohenen Mädchen. Sie waren jedoch nicht mehr zu finden.



Die Polizei geht davon aus, dass ein Streit Auslöser der Attacke sein könnte. Zunächst sollen drei Mädchen der 16-Jährigen von der Schule auf dem Heimweg gefolgt sein. Sie sollen sie umzingelt und dann attackiert haben. Mindestens fünf weitere Mädchen sollen dabei noch dazu gekommen sein.



Das Opfer wurde leichtverletzt.



Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Zeugen des Vorfalls sowie nach dem Anrufer, der den Angriff auf das Mädchen am Notruf gemeldet hat.



Die Ermittler der Kripo Neubrandenburg haben alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet und stehen auch im engen Austausch mit der Schule, die Mädchen besuchen. Sobald alle Tatverdächtigen ermittelt sind, werden sie bzw. die Personensorgeberechtigten von der Polizei aufgesucht.



Das Opfer ist Deutsche. Bei den tatverdächtigen Mädchen soll es sich auch um Deutsche handeln.



Nur etwa vier Stunden vorher gegen 09:15 Uhr soll es einen Angriff von drei Jungen auf einen 13-Jährigen in der Geschwister-Scholl-Straße gegeben haben. Nach aktueller Erkenntnis drängten die drei Jungen das Opfer in einer Freistunde aus dem Schulgebäude. Auf Höhe eines Einkaufsmarkts sollen sie ihn bedroht und mit einem spitzen Gegenstand mehrfach attackiert haben. Auch hier wird angenommen, dass es eine Vorgeschichte gibt. Der Angriff wurde am Nachmittag bei der Polizei angezeigt.



Den Vorfall außerhalb des Schulgebäudes soll ein Mann beobachtet haben. Er soll die Jungen auch aufgefordert haben, von dem 13-Jährigen abzulassen.



Die Polizei sucht nach diesem und möglichen weiteren Zeugen.



Das 13-jährige Opfer ist Deutscher. Ein tatverdächtiges Kind ist Afghane, eines Syrer, der dritte Tatverdächtige ist Türke.



Auch hier hat die Kripo alle möglichen Maßnahmen eingeleitet.



In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0395 / 55825224 oder schriftlich über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell