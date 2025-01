POL-HRO: Untersuchungshaft nach räuberischem Diebstahl in Schwerin

Schwerin (ots) -



Ein 29-jähriger Mann wurde Donnerstagnachmittag festgenommen, nachdem er bei einem Diebstahl in der Gartenstadt auf frischer Tat gestellt worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in einem Supermarkt Waren im Wert von 200 EUR entwendet haben. Eine Ladendetektivin beobachtete den Diebstahl, zusammen mit einer 38-jährigen Mitarbeiterin des Marktes, die später vom Ladendieb geschubst wurde, verhinderten die Frauen die Flucht des Täters. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Die Polizei nahm den 29-jährigen Georgier gestern vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin heute Haftbefehl gegen den Mann erlassen und den Vollzug angeordnet.



