POL-HRO: Abbiegefehler führt zu schwerem Verkehrsunfall auf der L11 Höhe der BAB20 Anschlussstelle Kröpelin

Landkreis Rostock/ Jürgenshagen (ots) -



Am heutigen Morgen kam es kurz vor 08:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L11 bei Jürgenshagen (Landkreis Rostock), Höhe der BAB20 Anschlussstelle Kröpelin. Nach vorliegenden Erkenntnissen verließ eine 35-Jährige mit ihrem Ford gerade die BAB 20 aus Stettin kommend (Richtungsfahrbahn Lübeck) an der besagten Anschlussstelle und befuhr die L11 in Fahrtrichtung Bützow. Auf der entgegenliegenden Abbiegespur der L11 zur Anschlussstelle der BAB20 für die Richtungsfahrbahn Stettin befanden sich zwei weitere Fahrzeuge. Den ersten Fahrzeugführer ließ die Frau abbiegen und setzte dann ihre Fahrt in Richtung Bützow fort. Ein 46-jähriger Fahrer eines Mazda bog jedoch ebenfalls nach links auf die BAB20 ab und stieß in der Folge mit dem entgegenkommenden Ford zusammen. Dabei verletzten sich beide Fahrzeugführer schwer und wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in die umliegenden Krankenhäuser nach Güstrow und Rostock verbracht.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt. Zudem liefen am Unfallort Betriebsstoffe aus, weshalb eine Reinigung durch die Freiwillige Feuerwehr notwendig war. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und Straßenreinigung halbseitig am Unfallort vorbeigeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell