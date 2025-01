POL-HRO: Glücklicher Ausgang nach Unfall mit Tanklaster

Details anzeigen Der Tanklaster fuhr eine Böschung hinunter und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der Tanklaster fuhr eine Böschung hinunter und kam auf einer Wiese zum Stehen.

Neustadt-Glewe/Stolpe (ots) -



Ein mit 9000 Liter Heizöl beladener Tanklaster ist am Donnerstagmittag auf der A24 in Fahrtrichtung Hamburg von der Fahrbahn abgekommen, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro entstand.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 54-jähriger LKW-Fahrer während der Fahrt kurzzeitig abgelenkt worden, weshalb er mit seinem rechten Vorderrad auf die aufgeweichte Bankette neben der Straße geriet. Dem Fahrer gelang es, sein Gefährt eine Böschung hinunter auf einer Wiese zum Stehen zu bringen, ohne dass das Fahrzeug umkippte. Bei dem Unfall wurden neben dem Tanklaster die Bankette sowie ein Leitpfosten beschädigt. Gesundheitsgefährdende Stoffe sind nicht ausgetreten, auch blieb der 54-Jährige unverletzt. Die Polizei hat den Unfall etwa drei Kilometer vor dem Kreuz Schwerin aufgenommen und ein Verwarngeld gegen Fahrer erhoben.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell