Presseeinladung: Gemeinde Burow erhält neues Löschfahrzeug

Innenminister Christian Pegel übergibt am Mittwoch in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow ein Löschfahrzeug (LF 20) aus der Landesbeschaffung „Zukunftsfähige Feuerwehr“.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 22. Januar 2025, 13.30 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, Sandstr. 12, 17213 Malchow

Das Fahrzeug vom Typ LF 20 geht an die Gemeinde Burow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Mit dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 50 Millionen Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert.